İstanbul Aydın Üniversitesi karatede Avrupa Şampiyonu!

Türkiye’nin en büyük vakıf üniversitelerinden İstanbul Aydın Üniversitesi, Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin (EUSA) düzenlediği ve bu yıl Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda zirveye çıktı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Karate Takımı, yarışmalarda elde ettiği 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile genel klasmanda birinci sırayı elde ederek 73 üniversite arasından sıyrılarak Avrupa Şampiyonu oldu. Aydın Üniversitesi bu sonuçla, Türkiye’nin ülke klasmanlarında 3 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile ikinci olmasına da büyük katkı sağlamış oldu. Ülkeler klasmanında zirveyi ise ev sahibi Portekiz aldı.



Altın madalya Abdülkadir Kara’dan

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin takım halinde şampiyonluğunun yanında, öğrenci Abdülkadir Kara da, erkekler Kumite 67 kiloda rakiplerini devirerek altın madalyaya uzandı. Sıkletinde Avrupa Şampiyonu olan Kara, böylece hem Aydın Üniversitesi'nin şampiyonluğunda, hem de Türkiye’nin Avrupa ikinciliğinde büyük rol oynadı.



"Bu başarı 80 milyonun"

Şampiyon takım 29 Temmuz gecesi saat 01.30 sularında İstanbul’a inerken, Atatürk Havalimanı’nda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Özyılmaz ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı İsmail Çakıt başkanlığında İstanbul Aydın Üniversitesi’nden gelen grup tarafından coşkuyla karşılandı. Burada konuşan Prof. Dr. Özyılmaz, “Bu başarı öncelikle Türkiye’nin başarısıdır. 80 milyonun başarısıdır. Dolayısıyla her Türk vatandaşı gibi bizler de çok sevinçliyiz. Bu şampiyonluğu ülkemize getirip ay-yıldızlı bayrağımızı en yükseğe çıkartan üniversite olarak ayrıca sevinçliyiz. Bu başarıyı yakalayan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, hepsini gözlerinden öpüyorum" dedi.



"Yeni hedef dünya ve olimpiyat şampiyonluğu"

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin daha önce kazandığı başarılara dikkat çeken Prof. Dr. Özyılmaz, "Artık Aydın Üniversitesi olarak bize Avrupa şampiyonlukları yetmiyor. Şimdi sırada Dünya ve olimpiyat şampiyonlukları var. Elbette her başarının ardında yoğun bir çalışma süreci vardır. Ben inanıyorum ki sporcularımız bu koyduğumuz hedefe de, bu azimli çalışmaları sonucunda ulaşacak, dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını da ülkemize getireceklerdir" diye konuştu.



Şampiyonluk şehitlere hediye

Havalimanının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Kampüsü’ne geçen şampiyonlar, burada da İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın önderliğinde, çok daha coşkun bir organizasyonla karşılandı. Şampiyon sporcuları tek tek tebrik eden Dr. Mustafa Aydın, "Bu büyük başarıyı kazanan sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyonluğumuzu ise, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu vatan için can veren tüm şehitlerimize ve tüm Türkiye halkına hediye ediyorum. Sporcularımıza daha nice ve çok daha büyük başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.