Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

    İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

    Murat ÇAKIR (DHA)-AA
    10.02.2018 - 14:13 | Son Güncelleme:

    Atatürk Havalimanı'nda sefere hazırlanan tarifeli bir uçağa yiyecek ve içecek yüklenmesi sırasında kuşların ikram aracı çevresinde toplanması apronda ilginç görüntüler oluşturdu.

    Vapurlar peşinde bir parça simit kapabilmek için uçmalarını görmeye alışık olduğumuz martılar bu kez farklı bir yerde yemek peşindeydi. Sefere hazırlanan park halindeki uçağın ön kapısına yanaştırılan ikram şirketinin aracından yiyecek ve içecek taşınmaya başlandı. Bu sırada, yüklemeyi fark eden kuşlar, sürüler halinde aracın üstünde uçmaya başladı. Bir süre burada uçarak, görevlilerden yiyecek bekleyen kuşlardan bazıları ikram aracının üstüne kondu. Yükleme işleminin sonra ermesinin ardından kuşlar, uçağın çevresinden ayrılarak, farklı yönlere uçtu. Uçaklar için tehlike oluşturan kuşlar, Atatürk Havalimanı'nda kameralara yansıdı.

    Havalimanı çevresinde uçan kuş sürüleri zaman zaman uçuş trafiğini de olumsuz etkileyebiliyor. Bu duruma karşı önlem alan yetkililer, havalimanının çeşitli bölgelerine yırtıcı kuş sesi çıkartan mobil araçlar ile kuş kovma cihazları yerleştirdi. Atatürk Havalimanı'nda Sefaköy ile Ataköy yönündeki pist başları ile Florya yönündeki yaklaşma yüzeyinde sıklıkla sürüler halinde görüldüğü rapor edilen kuşlar, bu araçlarla pistten uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

    İstanbul Atatürk Havalimanında ilginç görüntü

     

    Etiketler: Atatürk Havalimanı , Martı , KUŞ , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri