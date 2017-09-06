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    İstanbul Ataköy'de hareketli dakikalar...

    AA/DHA
    06.09.2017 - 18:30 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 21:35

    İstanbul Ataköy'de 9 katlı binadan parka doğru ateş açıldığı ihbarı polisi alarma geçirdi. Olayda 2 kişi yaralandı. 9 katlı binanın hakim ve savcı lojmanları olduğu, bir savcının oğlunun parkta tartıştığı kişilere ateş açtığı öne sürüldü. Şüpheli kişi gözaltına alınarak Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Alınan bilgiye göre, 5. Kısım Dumlupınar Sokak'ta bulunan, hakim ve savcı lojmanlarının bulunduğu belirtilen 9 katlı bir binanın 7. katındaki evin penceresinden parka doğru pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu, 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

    Bu arada, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekipler, silahla ateş açan kişiyi gözaltına almak için binaya girdi. Bir savcının oğlu olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alınarak Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    İstanbul Ataköyde hareketli dakikalar...


    Olay yeri inceleme ekipleri parkta inceleme yaptı. Ayrıca, parkta bulunan kafenin camlarının kırıldığı görüldü.

    Öte yandan, parkta kız arkadaşıyla tartışan şüphelinin burada bulunanlar tarafından uyarıldığı iddia edildi. Şüphelinin daha sonra eve gittiği ve pencereden parkta bulunanlara ateş açtığı ileri sürüldü.  

    İstanbul Ataköyde hareketli dakikalar...


    GÖRGÜ TANIĞI: ATEŞ ETTİ SES BOMBASI ATTI

    Adının açıklanmasını istemeyen bir başka görgü tanığı ise basın mensuplarına, "Akşam saatleriydi, arkadaşlarla kafede oturuyorduk. Bir bağırtı duyduk. Bağırtıya doğru baktık, eşofmanlı genç bir çocuk esnafın üzerine yürüdü. Esnaf da bunu biraz hırpaladı gibi oldu. Sonra geri gitti. Çocuk geri gelecek diye beklerken bir baktık, yukarıdan silahlar sıkıyorlar. Çoluk çocuk hepimiz yerlere yattık. Bir baktık iki kişi göğsünden hafif yaralandı. Bir baktık yukarıdan ses bombası attı. Sonra özel harekat polisleri geldi." dedi.

    İstanbul Ataköyde hareketli dakikalar...

    İstanbul Ataköyde hareketli dakikalar...

     

    Etiketler: İstanbul , Ataköy , polis , son dakika , haber
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