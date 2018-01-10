İstanbul Alman Lisesi 150’nci yılını kutluyor

Türkiye’nin en eski yabancı özel okullarından biri olan İstanbul Alman Lisesi, 150 yaşını kutlamak için 2018 boyunca yapacağı kutlamaları, okulda düzenlediği bir toplantıyla duyurdu. Moderatörlüğünü Alman gazeteci ve sunucu Judith Rakers’ın yaptığı toplantıda konuşan Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Georg Wilhelm Birgelen şöyle konuştu:



“İstanbul Alman Lisesi, Türk-Alman ilişkilerinin sürekliliği ve istikrarı için çok önemli bir yapı taşı. Kültürlerarası diyalog, ancak konuşarak ve karşılıklı anlayışla gerçekleşebilir. Her iki ülkenin tarih, kültür ve değerlerine anlayışla, saygıyla yaklaşmayı öğrenmek bu diyaloğun ilk koşulu. İstanbul Alman Lisesi, 150 yıldır bunun için çaba gösteriyor. İlerleyen günlerde iki ülkenin dışişleri bakanları da lisede bir araya gelecek.”

DÜNYANIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNE GİDİYORLAR



Lisenin müdürü Axel. B. Brott ise okulun başarılarına vurgu yaparak şunları söyledi:

”Mezunlarımız ETH Zürih, Viyana, Berlin ve Harvard gibi dünyanın sayılı üniversitelerini tercih ediyor. Ayrıca 143 Alman yurtdışı okulu arasından Alman Olgunluk Sınavı’nı (Abitur) başarıyla tamamlayan mezunların yüzde 10’u da bizim lisemizden geliyor.”

Lisenin Türk müdürü Didem Veyisoğlu ise okulun sosyal, sportif ve kültürel açından da performansının çok iyi olduğunu, birçok yarışmada dereceler elde ettiklerini hatırlattı.

150’NCİ YIL İÇİN ETKİNLİKLER YAPILACAK

İstanbul Alman Lisesi İdare Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Christoph Köhle ise Türkçe yaptığı konuşmada, ailesinin kuşaklardır bu liseden mezun olduğunu söyleyerek, dernek olarak 150’nci yılda okulun şanına yakışacak etkinliklerle kutlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Alman Liseliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Hacıpaşalıoğlu ise, etkinlikler hakkında bir sunum yaptı. Buna göre, 150’nci yıl etkinlikleri kapsamında okulun gurur kaynağı olan 150 ismin biyografisi yazılarak bir kitap haline getirilecek. Serinin ilk ismi ise müzisyen Melih Kibar olacak. Bunun yanı sıra sergi, buluşma ve defile çalışmaları da yapılacak. Kutlama etkinlikleri, İstanbul Alman Lisesi İdare Derneği Yönetim Kurulu ile okulun yönetici, öğretmen ve öğrencilerinin 12 Ocak’ta Anıtkabir’e yapacağı ziyaretle başlayacak.



“DAKİK OLMAYI ÖĞRENDİM”

Okulun mezunları arasında yer alan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ise, "Dakik olmak yaptığınız işe ve diğer insanlara saygı duyduğunuzu göstermenin ilk ve en önemli yollarından biri. Bu lisede erken yaşlardan itibaren hayatıma bunu kattım” diye konuştu. Cüneyd Zapsu Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Zapsu ise, birçok güzel anıyla liseden mezun olduğunu, ayrıca okulun kaliteli eğitimi sayesinde iyi bir şekilde Almanca öğrendiğini ve bir dünya vatandaşı haline geldiğini söyledi.