İstanbul Adalet Sarayı önünde gözaltı

İstanbul Adalet Sarayı önünde, açlık grevindeki akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça 'na destek açıklaması yapılacağı bilgisi üzerine polis geniş güvenlik önlemi aldı. Zırhlı araç ile TOMA da adliye çevresinde konuşlandırıldı.

ÜZERİNİ ARATMAK İSTEMEDİ

Polis şüpheli gördükleri bazı kişilerin kimlik kontrolünü yaptı. Bu sırada üzerinde sırt çantası bulunan kadın polis tarafından durduruldu.

Polisin istemesi üzerine kadın kimliğini polise verdi. Ancak polisin üst araması yapmasını reddetti. Bunun üzerine kadın çevik kuvvet polisleri tarafından karga tulumba gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın polis aracına götürülürken sloganlar attı.