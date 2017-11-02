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İstanbul 5 gün boyunca 'tasarım' konuşacak

Hurriyet.com.tr
02.11.2017 - 12:17 | Son Güncelleme:

İstanbul, 5 gün boyunca tasarımı konuşacak. Tasarımın farklı disiplinlerinden yepyeni projeler, sergiler ve atölyelerle 8-12 Kasım tarihleri arasındaki Design Week Turkey etkinliğinde olacak. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde düzenlenen ve “Tasarımın Potansiyeli” temalı etkinlik Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Konferanslar, sergiler ve atölyelerle dolu programıyla tasarımın farklı disiplinlerini buluşturan Design Week Turkey’de tasarımcıların, tasarım ofislerinin, sanatçıların, üniversitelerin, tasarım okullarının, tasarım platformlarının sergileri ve Türkiye Tasarım Haftası’na özel hazırlanmış enstalasyonları görülebilecek.

Ekonomi Bakanlığı’nca ve TİM organizasyonuyla Türkiye tasarımını dünyaya tanıtmak ve tasarımın rekabetçi üstünlüğe sağladığı katkıya vurgu yapmak amacıyla düzenlenen Türkiye Tasarım Haftası’nın ikinci yılında, “Tasarımın Potansiyeli’’ temasının öne çıkarılması hedefleniyor.

KONUK ÜLKE FİNLANDİYA

Design Week Turkey, tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, tasarım kültürünü güçlendirmek, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve günümüzde ekonomik kalkınmanın sağlam temellerinden biri olarak tasarımın potansiyelini vurgulamayı amaçlıyor.

Design Week Turkey’e bu yıl 103 konuşmacı, 32 konferans ve panel, 17 sergi, 52 tasarım ofisi ve bireysel Tasarımcı, 13 firma standı, 14 atölye katılıyor. Bu yılki konuk ülke olarak ise Finlandiya olarak açıklandı. 

Etiketler: Türkiye İhracatçılar Meclisi
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