İstanbul 5 gün boyunca 'tasarım' konuşacak

Konferanslar, sergiler ve atölyelerle dolu programıyla tasarımın farklı disiplinlerini buluşturan Design Week Turkey’de tasarımcıların, tasarım ofislerinin, sanatçıların, üniversitelerin, tasarım okullarının, tasarım platformlarının sergileri ve Türkiye Tasarım Haftası’na özel hazırlanmış enstalasyonları görülebilecek.

Ekonomi Bakanlığı’nca ve TİM organizasyonuyla Türkiye tasarımını dünyaya tanıtmak ve tasarımın rekabetçi üstünlüğe sağladığı katkıya vurgu yapmak amacıyla düzenlenen Türkiye Tasarım Haftası’nın ikinci yılında, “Tasarımın Potansiyeli’’ temasının öne çıkarılması hedefleniyor.

KONUK ÜLKE FİNLANDİYA

Design Week Turkey, tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, tasarım kültürünü güçlendirmek, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve günümüzde ekonomik kalkınmanın sağlam temellerinden biri olarak tasarımın potansiyelini vurgulamayı amaçlıyor.

Design Week Turkey’e bu yıl 103 konuşmacı, 32 konferans ve panel, 17 sergi, 52 tasarım ofisi ve bireysel Tasarımcı, 13 firma standı, 14 atölye katılıyor. Bu yılki konuk ülke olarak ise Finlandiya olarak açıklandı.