İstanbul 3. Havalimanı'nın trafoları Balıkesir'den

Balıkesir'de kurulu bulunan ve dünyanın sayılı büyük transformatörlerini (trafo) üreten firma, Marmaray ve yapımı devam eden İstanbul 3. Havalimanı'na trafo veriyor.



Balıkesir'de 51 yıldır transformatör üreten Balıkesir Elektro Mekanik Sanayi Tesisleri (BEST), sadece Türkiye'de değil 50'nin üzerinde ülkede büyük projelerde boy gösteriyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve murahhas üyesi Sırrı Yırcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık üretimlerinin yüzde 30'unun iç piyasada kullanıldığını, yüzde 70'inin de yurt dışına gönderildiğini belirtti.

Türkiye'de transformatör üretiminde lider konumda olduklarını ifade eden Yırcalı, dünyadaki bağımsız trafo üreticileri arasında da ilk sıralarda yer aldıklarını söyledi.

Yakın zamanda Çanakkale'nin Biga ilçesine dev bir “ark ocağı fırın trafosu" yaptıklarını dile getiren Yırcalı, şöyle devam etti:

"BEST olarak hem ülkemiz hem de dünyadaki bazı önemli projelerde yer almak bizim için gurur kaynağıdır. Öncelikli olarak dünyanın en büyüklerinden olan İstanbul 3. Havalimanı'nın tüm transformatörleri, hem güç hem de kuru tip dağıtım transformatörleri BEST tarafından üretilmiştir. Aynı zamanda İstanbul'da yine büyük hizmet veren ve ülkemizin en büyük projeleri arasında yer alan Marmaray, BEST transformatörleri tarafından enerjilenmektedir. BEST dünyadaki bağımsız transformatör üreticileri arasında en büyük fabrikalarından biri. Ayrıca Çanakkale'de faaliyet gösteren bir firmaya 3 yıl önce yaptığımız bir fırın trafosu yine o dönem yapılanlar içinde dünyanın en büyüğüydü. Trafonun ağırlığı normalde 210 ton ancak çalışırken 300 tona ulaşıyor. Aynı zamanda böyle büyük bir trafonun yerli firma tarafından talep edilmesi ayrı bir gurur."

"130 MİLYON LİRALIK İHALEYİ BİZ KAZANDIK"

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından yapılan ve bu sektörde şimdiye kadar yapılmış olan en büyük ihaleyi de kendilerinin kazandığını ifade eden Yırcalı, böylece dünya ile rekabet edecek düzeyde olduklarını gösterdiklerini vurguladı. Yırcalı, aldıkları ihale kapsamında TEİAŞ'a 18 yıl boyunca transformatör vereceklerini dile getirdi.

Bu sayede şimdiye kadar üretilen transformatörlerin daha büyüğünü üretme şansı elde ettiklerini aktaran Yırcalı, şunları kaydetti:

"TEİAŞ, Türkiye'nin enerji iletiminde sorumlu kamu şirketimiz ile beraber geliştirdiğimiz onların bugüne kadar kullandığı en büyük transformatör 450 MVA gücündeki ihaleleri BEST kazandı. TEİAŞ ile beraber bu gururu yaşamaktayız. TEİAŞ'ın bugüne kadarki en büyük transformatör ihalesine, 5 üretici firma girdi. Bu ihalenin bedeli de 130 milyon lira olarak belirlenmişti."

Yırcalı, dünyanın birçok kentinde bir adet olması gereken büyük transformatörlerin de yine kendilerinden gittiğini, bazılarının çeşitlerine göre demir-çelik fabrikalarında, kömür madenlerinde kullanıldığını da sözlerine ekledi.