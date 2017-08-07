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Istakoz, köylünün geçim kaynağı oldu

Hürriyet Haber
07 Ağustos 2017 - 22:35Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 22:35

TÜRKİYE’nin en yüksek rakımlı göllerinden olan Çıldır Gölü’nde yaşayan ve tatlı su ıstakozu olarak da adlandırılan kerevitler, göl çevresinde yaşayan köylülerin geçim kaynağı oldu.

Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki yaklaşık 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, barındırdığı 17 çeşit balık türünün yanı sıra kerevitlere de ev sahipliği yapıyor. Göl çevresindeki köylerde yaşayan ve genellikle gölde avlanarak gelir elde eden köylüler, sabahın erken saatlerinde kalkıp, tekne ve sandallarla gölün sığ sularında günler öncesinden attıkları sepetlere takılan kerevitleri topluyor. Haftada iki kez yapılan av sonucunda elde edilen kerevitler köyleri dolaşan toptancılara satılıyor. Isparta’daki tesislerde işlenen kerevitler Avrupa’da satışa sunuluyor.

Etiketler: Çıldır Gölü , ıstakoz , gazetehaberleri
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