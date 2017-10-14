İşsizlik psikolojisinden kurtulmanın yolları

Çeşitli nedenlerle işsiz kalmak yaşayabileceğiniz en doğal durumlardan biri. Ancak gerek işsiz olmaya adapte olamamak, gerek yeniden kendinize güven duyamamak, gerekse de nereden başlayacağınız ve ne yapacağınızı bilememekten dolayı kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Peki, işsizlik psikolojisinden kurtulmak için neler yapabilirsiniz.

Neyin yanlış gittiğini belirleyin ve bunu düzeltmek için aksiyon alın

Neden işsiz kaldığınızı ya da iş bulamadığınızı anlamak bu konuda atmanız gereken ilk adım. Bilinçsiz bir şekilde kendinizi suçlar ve önceki hataları yapmaya devam ederseniz, sürdürülebilir bir iyileşme gerçekleştiremezsiniz. Bu nedenle, çalışmak istediğiniz sektör ve pozisyon, belki de şirket için kendinize katmanız gerekenleri belirleyin. İşsiz kaldığınız bu süreyi, kendinizi bu yönde geliştirmek için kullanın. Mesela, İngilizce bilmenizi gerektiren bir iş düşünüyorsanız, hemen bir kursa yazılabilir ya da evden çalışmaya başlayabilirsiniz.

Kendinizi suçlamayı bırakın

İşsiz olmanız, kendiniz dışında birçok dış faktöre de bağlıdır. Bu nedenle, kendinize yüklenmek ancak güveninizi daha da kaybetmenize yol açar. Mantıklı ve sakin bir şekilde düşünün, elinizden geleni yaptığınızı ve yakın bir zamanda iş bulmamanız için hiçbir sebep olmadığını düşünün.

Zamanınızı boş geçirmemeye özen gösterin

Eğer günün büyük bir kısmında yapacak bir şeyiniz yoksa, işsizliğiniz ve bunun nedenleri üzerinde sürekli olarak düşünür ve moralinizi bozarsınız. Bunun yerine boş zamanlarınızı değerlendirmek için yeni aktiviteler bulmalısınız. Bu süreci arkadaşlarınızla vakit geçirmek, ailenizi ziyaret etmek ve sevdiğiniz hobilerinize zaman ayırmak için kullanabilirsiniz.

Bu konuda deneyimli kişilerle konuşun

Çevrenizde bu durumu yaşamış ve üstesinden gelmiş olanlarla konuşarak, işsizliği daha da normalleştirebilir ve atlatmak için onların deneyimlerinden yararlanabilirsiniz. Onların anlattıkları moralinizi düzeltecek ve bu psikolojiden kurtulmak için daha motive olacaksınız. Onlar atlattıysa, siz neden atlatamayasınız?

Gerekiyorsa yardım alın

Bu konuda profesyonel olarak destek veren uzmanlarla da konuşabilirsiniz. Bu süreçte yapabilecekleriniz konusunda size yeni tavsiyeler verebilir ve bu durumdan daha kısa sürede kurtulmanız için yardımcı olabilirler. Konuşabileceğiniz bir uzman olmasa da ailenizle ve arkadaşlarınızla bu durumu paylaşın. Bu süreci atlatırken size yardım etmek isteyenlerin olduğunu bilmek de iyi hissettirecek.