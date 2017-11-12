İşsizlik parasını süpermarketler de ödeyecek

FEDERAL İş Ajansı, maliyetleri düşürmek için işşizlik parası ve sosyal yardım ödemelerinin yapılması için, ülkenin önemli süpermarketleri arasında bulunan Rewe, Penny, Real, dm ve Rossmann ile anlaşma yaptı. Özellikle banka hesabı bulunmayanlar ve acil paraya ihtiyacı olanlara marketlerin kasalarından da ödeme yapılabilecek.

Federal İş Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ödemelerin gelecek yılın ikinci çeyreğinden itibaren başlayacağı duyuruldu. Ödemeler için hak sahiplerine bir kart verilecek ve karttaki barkodlar okutularak para tahsili yapılabilecek. Yaklaşık 8 bin 500 süpermarket şubesinde para ödenmesi planlanıyor.