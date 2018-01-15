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İşsizlik oranı yüzde 10.3'e geriledi

Hürriyet Haber
15.01.2018 - 10:04 | Son Güncelleme:

Ekim 2017'de işsizlik oranında gerileme sürdü. Eylül 2017'de yüzde 10.6 olan 2016 Ekim'de yüzde 11.8 olan işsizlik oranı yüzde 10.3'e düqştü.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu verilerine göre 2017 Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1.5 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.8 puanlık azalış ile yüzde 12.3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1.9 puanlık azalış ile yüzde 19.3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1.5 puanlık azalış ile yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.

 İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47.6

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 645 bin kişi, istihdam oranı ise 1.4 puanlık artış ile yüzde 47.6 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 229 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 148 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.3’ü tarım, yüzde 19.1’i sanayi, yüzde 7.6’sı inşaat, yüzde 54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İşgücü 2017 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 18 bin kişi artarak 31 milyon 932 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 72,4, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 34,2 olarak gerçekleşti.

Ekim 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 33,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak yüzde 21,8 oldu.

 

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