İşsizlik maaşına başvuranlar arttı

Bir taraftan sene başında başlatılan istihdam seferberliği kapsamında ilk 5 ayda bir milyon kişiye ek istihdam yaratılırken, bu senenin ocak-haziran döneminde de 683 bin 907 kişi işsizlik maaşı için İŞKUR’a müracaat etti. Bu da şu anlama geliyor ki, 2017’nin ilk yarısında 683 bin 907 kişi işverenleri tarafından işten çıkarıldı.



HAZİRANDA SAYI ARTTI

Tablodan da görüleceği gibi her ne kadar nisan ayında işsizlik maaşı için başvuran sayısı senenin ilk ayına göre yarı yarıya azalsa da haziran ayında işsizlik fonundan yararlanmak isteyenlerin sayısında artış gözüküyor. Geçen senenin aynı döneminde ise 576 bin 26 kişi işsizlik maaşı için başvurmuştu. Geçen sene ile mukayese edildiğinde bu senenin ilk yarısında işsizlik maaşından yararlanmak isteyenlerin sayısında yüzde 19’a yakın bir artış görülüyor. Bu yılın ocak-haziran döneminde de İşsizlik Fonu’ndan 409 bin 926 kişi maaş almaya hak kazandı ve bu kişilere toplam 325.6 milyon lira maaş ödemesi yapıldı.



FONUN VARLIK DURUMU

İşsizlik sigortasının uygulamaya başladığı 2002 yılından 2017’nin haziran ayına kadar işsizlik maaşı için 8.5 milyon kişi başvurdu, bunların 5.4 milyonu maaş almaya hak kazandı ve İşsizlik Fonu’ndan bu kişilere 16.5 milyar lira ödeme yapıldı.



İşsizlik Fonu’nun 2017’nin Ocak-Haziran ayına ait gelir-gider verileri de açıklandı. Buna göre bu yılın ilk yarısında Fonun toplam gelirleri 12,7 milyar TL oldu ki, gelirler içindeki en büyük kalemi işçi ve işverenden alınan prim ödemeleri ile faiz gelirleri alıyor. Aynı dönemde Fonun giderleri de 6,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderler içinde en yüksek kalemi ise İŞKUR tarafından düzenlenen aktif işgücü programlarına yapılan ödemeler aldı. İşsizlik Fonu’nun 2017 Haziran ayı itibariyle toplam varlığı da 109.7 milyar TL olarak açıklandı.

İŞSİZLİK FONU’NDAN NASIL YARARLANILIR?

- Çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması gerekiyor. İstifa eden çalışanlar yararlanamıyor.

- İş sözleşmesinin iptalinden önce 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik primi ödenmiş olması gerekiyor.

- İŞKUR’a başvurulup, kayıt olunması gerekiyor.

- Gerekli şartları taşıyanlara 600 gün prim ödemiş olanlar 6 ay, 900 gün prim ödemiş olanlar 8 ay, 1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlar 10 ay işsizlik maaşı alabiliyor.

- 2017 yılı için işsizlik maaşının üst limiti 1.421 lira, alt limiti ise 710 lira.