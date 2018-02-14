İşsizlik maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?

İşvereni tarafından işten çıkartıldıktan sonraki dönemde yaşadığı ekonomik sorunları gidermek için birçok vatandaş, işsizlik maaşının hangi koşullarda ve nasıl alınabileceğini araştırıyor. İşsizlik maaşı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, alacakları işsizlik maaşının miktarını, ne kadar süre boyunca işsizlik maaşı alacakları gibi konuları merak ediyor. İşte işsizlik maaşı hakkında tüm merak edilenler...

Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre çalışan herkes, hangi mesleği yaptığı fark etmeksizin işsizlik maaşından faydalanabilme hakkında sahip, ancak bu hakkı elde edebilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar var. Örneğin;

Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız, işten çıkarılmanız ya da çalıştığınız şirketin iflas etmesi gibi olaylara bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşı başvurusu için ise hizmet akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İşkur’a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İşkur'un resmi web sitesi online şekilde başvurabiliyorsunuz. İşi olmayan kişiler şartları yerine getirdiği takdirde işsizlik maaşı alabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

1. Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

2. Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

İşsiz kalan ve bu maaşı almak isteyen kişiler başvuruları çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Şartlarda da açıklandığı üzere 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvuru yapılabilir. Bunların yanında e- Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebilir.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR?

İşsizlik maaşının kaç ay ve hangi miktarda alınacağı kanunla belirlenmiştir. Kanunda yer alan ifadelere göre;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor.

2018 YILI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Son açıklanan rakamlara göre 2018'de ise işsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst sınırı ise bin 623 lira olarak uygulanacak.

İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun kanunen alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor.