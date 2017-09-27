“İşsizliğin çaresi hazır giyim sektörü”

22-24 Eylül 2017 tarihleri arasında VANTSO işbirliğiyle “Van Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri”ni gerçekleştiren MHGF, Türkiye’nin dört bir yanından hazır giyim yatırımcısı ile akademisyen ve ulusal basın temsilcilerini Van’a götürdü.

VANTSO’da düzenlenen açılışta konuşan MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Hükümetin Cazibe Merkezleri Programı’nı açıklamasının ardından beş bölgede birer ilde tanıtım toplantıları yapma kararı aldıklarını belirterek ilk toplantıyı Iğdır’da gerçekleştirdiklerini kaydetti. Öztürk, genç nüfusu, altyapısı, tarihi dokusu ve Ortadoğu’nun en büyük pazarı İran’a açılan sınır kapısıyla önemli bir üretim ve ticaret merkezi Van’ı program kapsamında ikinci durak olarak belirlediklerini söyledi. MHGF Başkanı Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hazır giyimde birbiriyle entegre çalışan iller yaratabiliriz”

“Devletin vereceği bir teşvikten ziyade, bölgenin kaynaklarını daha aktif kullanabilmek adına geldik. Şehrin kendisi ile konuşmasını, tehdit ve fırsatlarını ortaya koymasını sağlamak, kanaat önderleriyle bunu yerinde tartışmak için buradayız. Amacımız düşük yatırım maliyeti ile yüksek istihdam sağlayan hazır giyimde standart ürünlerin üretimini Doğu ve Güneydoğu illerimize yönlendirerek bu bölgelerimizin kalkınmasına katkı sağlamak. Van’daki yüksek işsizliğin çaresi hazır giyim. Böylelikle hem büyük şehirlerimizin katma değerli, Ar-Ge’li üretime yoğunlaşmasını sağlar, hem de Anadolu’da hazır giyimde belli ürünlerde uzmanlaşmış, birbiriyle entegre çalışan iller yaratabiliriz.”

“İran giyim ihtiyacının büyük bölümünü Türkiye’den sağlıyor”

Van’ın İran için bir cazibe merkezi olduğunu da söyleyen MHGF Başkanı, 80 milyonluk İran’ın hazır giyim ihtiyacının yüzde 70’ini ithal ettiğini, bunun da çok büyük bir bölümünü Türkiye'den karşıladığına dikkat çekti.

“Van’a Tekstilkent Projesini kazandırdık”

Toplantıda konuşan Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, nüfus ve ekonomik anlamda Van'ın bölgede öne çıktığını belirterek, “Van, cazibe merkezleri kapsamında desteklenen ilk 11 ilden biridir. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) üzerinden hazırlanan yatırımlar kentimize kazandırılmıştır. Bu yatırımlardan biri Tekstilkent'tir. Tekstilkent'te kurulan fabrikalarımızın hemen hemen hepsi yatırımcılara tahsis edildi” dedi.

Takva: “İşsizlik oranı Türkiye ortalamasının üç katı”

Organizasyona ev sahipliği yapmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını kaydeden VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, MHGF’nin çalıştay için Van’ı tercih etmesinin kıymetli ve anlamlı olduğunu belirtti. Takva, Cazibe Merkezleri Programı’nın gerçekçi yaklaşımlar ve çözüm odaklı planlamalarla başarılı sonuçlar ortaya çıkarabileceğine dikkat çekerek “İlimiz Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip dört ilinden biri ve yaş ortalamamız 20.06’dır. Bu özellikle emek yoğun sektör olan tekstil için önemli bir kaynak ve potansiyeldir. İşsizlik oranımız yüzde 11 seviyelerinde olan Türkiye ortalamasının üç katı üzerinde yüzde 35 düzeyindedir. Genç nüfusun değerlendirilmesi açısından tekstil sektörünün Van için önemli bir yatırım alanı ve önemli bir sektör olduğunun farkındayız” diye konuştu.

Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) Başkan Yardımcısı Müslüm Erbay ise Van’ın tarım, hayvancılık, madencilik ve turizm olmak üzere dört ana sektörde öne çıktığını belirterek, “Bu toplantıyla ve Tekstilkent’in kurulmasıyla birlikte beşinci ana ve itici bir sektörün de ilimizin ekonomisinde iddialı bir şekilde yer aldığını görüyor ve bu alanda ciddi atılımlar yapılacağına inanıyoruz” dedi.

Açılış bölümünde bir konuşma yapan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak da Van Tekstilkent’in önemini vurgulayarak bu tür projelerde kamunun yatırımcıya desteğinin şart olduğuna dikkat çekti.

Van’ın fırsatları panellerde tartışıldı

Van Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri açılış konuşmalarının ardından ilkini MHGF Başkan Yardımcısı Mukadder Özden’in, ikincisini ekonomi yazarı ve TV programcısı Çetin Ünsalan’ın yönettiği iki panelle devam etti. Organizasyonun ikinci gününde, Van Merkez OSB ve Van Tekstilkent’te incelemelerde bulunan iş insanları ve ulusal basın temsilcilerinden oluşan heyet, etkinlik kapsamında son gün Van’ın tarihi ve kültürel yerlerini de gezdi.