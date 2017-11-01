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İşsizdi destek aldı! Köyünde kurdu, kendi işinin patronu oldu

İHA
01.11.2017 - 12:04 | Son Güncelleme:

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde yaşayan 26 yaşındaki ev hanımı Kübra Aktay, girişimcilik sertifikası alarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi'ne müracaat etti. Genç kadın geri ödemesiz aldığı 30 bin liralık hibe kredi ile kaz yetiştirme tesisini faaliyete geçirerek kendi işini kurdu.

Tarımda genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve köylerde genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla uygulamaya konulan 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında kadın müteşebbis Kübra Akay tarafından Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Poyrazlı köyünde kaz yetiştirme tesisi kuruldu. 430 kaz ile tesisini kuran Akay, önümüzdeki yıl kaz sayısını 3 bine çıkartmayı hedefliyor. Genç çiftçi, kazlarının günlük yemleme ve diğer bakımlarını da kendi elleri ile yapıyor.

İşsizdi destek aldı Köyünde kurdu, kendi işinin patronu oldu

Aldığı girişimcilik sertifikasından sonra Genç Çiftçi Programı'na müracaat ederek 30 bin TL hibe destek alarak kaz yetiştiriciliği tesisi kurduğunu belirten Kübra Akay, "Şu an 430 kazım var, gayet sağlıklılar. Ben yıllardır kendi işimi yapmak istiyordum. Bu benim için çok iyi bir fırsat oldu. Kendi işimi kurdum ve çok mutluyum. Bu kazları yetiştireceğim, ilk yıl satışı olmayacak. Çünkü üç yıl denetimi var. Ürettiğimizi satabiliyoruz. İlk yıl kuluçka makinesi alıp hazırlıklarımı yapacağım. Seneye ise civcivden itibaren satışlara başlayacağım. Şu an da 430 kazım var seneye 2 bin 3 bin kaz ile ben bu işe devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

İşsizdi destek aldı Köyünde kurdu, kendi işinin patronu oldu

Kendi işinin patronu olmak isteyen kadınlara da seslenen Akay, "Hiçbir zaman çekinmesinler her işin bir zorluğu var. Kolay iş yok. Ama mücadele etsinler. Birçok kişi beni destekliyor. Tek başıma yapıyorum bu işi, sabah yemliyor sonra da yaylıma çıkartıyor akşam de aynı şekilde devam ediyorum. Çok zor bir tarafı yok. Günlük bir iş oldu bana, boş duruyordum. Artık kendi işimin patronuyum" diye konuştu.

İşsizdi destek aldı Köyünde kurdu, kendi işinin patronu oldu

Etiketler: destek ödemeleri , DESTEK
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