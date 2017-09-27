İşsiz kaldı, memlekete döndü fabrika açtı

Uğurlu: "Uzun yıllardır memleketimde fabrika açmak istiyordum. Bizim de kendi kaynaklarımız vardı. Yoğun bir çalışma sonunda bu iş yerini açtık"

Bitlis'ten işsizlik yüzünden 23 sene önce ayrılarak İstanbul'da tekstil sektöründe çırak olarak işe başlayan Bülent Uğurlu, yıllar sonra döndüğü memleketinde fabrika kurdu.

İşsizlik ve maddi imkansızlık nedeniyle 1994 yılında İstanbul'a giden Bülent Uğurlu, burada tekstil sektöründe çırak olarak işe başladı.

Uğurlu, tekstil makinelerini kullanmayı öğrendikten sonra bu sektörde çeşitli fabrika ve atölyelerde çalıştı.

2003 yılında İstanbul'da kendi iş yerini açan ve işlerini büyüten Uğurlu, 6 ay önce Bitlis Ticaret Odası ve Bitlis Valiliğinin daveti üzerine memleketine dönerek devlet desteği ile eski tekel deposunda tekstil fabrikası kurdu.

"DEVLET DESTEĞİ OLMASA İŞ YERİ AÇAMAZDIK"

Fabrikasında 100 kişiyi istihdam eden Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işsizlik ve maddi imkansızlık yüzünden ayrıldığı memleketinde iş yeri açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bitlis'e gelmesine Ticaret Odası Başkanı Davut Tezcan'ın ve valiliğin vesile olduğunu anlatan Uğurlu, "Bize 'gelin burada da iş yeri açın çok işsiz insan var' dediler. Biz de gelip inceleme yaptıktan sonra iş yeri açmaya karar verdik." dedi.

Uğurlu, devlet desteği olmasa iş yeri açamayacaklarını belirterek, devletten teşvik belgesi aldıktan sonra bankalardan kredi sağladıklarını ifade etti.

Uğurlu, "Ben de uzun yıllardır memleketimde fabrika açmak istiyordum. Bizim de kendi kaynaklarımız vardı. Yoğun bir çalışma sonunda bu iş yerini açtık. Daha sonra iş başvuruları almaya başladık. Çok fazla işsiz insan bulunuyor. Buraya ne kadar çok tekstil gelirse yine de ihtiyaç var." diye konuştu.

"İŞÇİ SAYISINI 300'E ÇIKARMAYI AMAÇLIYORUZ"

Hem devlet kurumlarının hem de belediyenin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Uğurlu, şunları kaydetti:

"İlk başta eleman alımında çok sıkıntı yaşadık. Hiç çalışmamış kişiler başvurdu. Sonra işçi alımını İŞKUR üzerinden sağladık. Daha sonra bu kişilere tekstille ilgili 3 ay eğitim verdik. Eğitimleri bittikten sonra bizim elemanımız oldular. İşçi sayımızı 300'e yükseltmeyi amaçlıyoruz. Burada üretimimizi yüksek tutmalıyız ki İstanbul gibi şehirlere çalışabilelim."

Uğurlu, Bitlis'te çok fazla işsiz insan olduğunu ve bu nedenle yeni iş imkanlarına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Bölgede, işsiz kalanların farklı yönlere kayabildiğine işaret eden Uğurlu, yeni iş sahaları açılırsa insanların evine ekmek götürme derdine gireceği için kötü alışkanlıklarının da olmayacağını ifade etti.

"İŞ ADAMLARININ ATÖLYE AÇMASINI İSTİYORUZ"

Tekstilin çok önemli bir sektör olduğunu ve İstanbul'da ciddi bir kesimin bu sektörle ilgilendiğini anlatan Uğurlu, şöyle konuştu:

"Başka iş adamlarının da buraya gelip tekstil atölyesi açmalarını istiyoruz. Bölgenin en büyük sıkıntılarından biri büyük firmaların buraya gelmekten çekinmesidir. Nakliye şirketlerinin de önünün biraz açılması lazım. Buraya getirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Üretilen malların sigortalarını yapmakta sıkıntı çekiyoruz ama aşılamayacak sıkıntılar değil. Şu an çalışıyorsak demek ki bazı şeyler rayına oturacaktır."

Uğurlu, İstanbul'da 30 makine ile günde 3 binden fazla üretim yaparken, Bitlis'te aynı ekipmanla günde bin 500 üretim gerçekleştirdiklerini ancak bu rakamın ileriki dönemde artacağını sözlerine ekledi.