İsrailli vekilden Filistinli mahkum annesine şok sözler! 'Senin oğlun bir köpek'

İsrail'deki Likud Partisi milletvekili Oren Hazan, Hamas'ın elindeki İsraillilerin bırakılması için kampanya yürüten bazı aktivistlerle birlikte, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurup tutuklu yakınlarına sözlü saldırıda bulundu ve hakaret etti.

'SENİN OĞLUN BİR KÖPEK'

Hazan ve beraberindeki grup Kızılhaç'ın refakati ile Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevi'ndeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen tutukluların ailelerinin bulunduğu otobüste önce bir kadına yöneldi.

İsrailli milletvekilinin "Kimi ziyarete geldin? Oğlun ne yaptı" demesi üzerine Filsitinli kadın "Oğlum bir şey yapmadı" yanıtını verdi.

Hazan bunun üzerine "Bir şey yapmadı mı? Çiçek mi dağıtmış? Oğlun bir köpek. Sen ailen olarak gördüğün bu pisliği ziyarete geldin" dedi.

'ONA KÖPEK DİYEN KENDİ KÖPEKTİR'

Hazan ardından kadının oğlu için 'böcek' ifadesini kullanınca kadın "Böcek mi? Oğlum en iyisidir. Ona köpek diyen kendi köpektir" diye yanıt verdi.

​'SEN OĞLUNU CİNAYET İŞLEMESİ İÇİN BÜYÜTTÜN'

Kadının itirazlarını sürdürmesi üzerine Hazan bu kez de "Dinle, burayı bir daha ziyaret etmemeni sağlayacağım. İçeri girememen için her şeyi yapacağız. Burada istenmiyorsun. Bunu iyi anla. Sen oğlunu cinayet işlemesi için büyüttün" diyor.

Hazan'ın, "Ben milletvekiliyim" dediği, annenin ise "İster milletvekili ol ister Netanyahu ol. Bizim çocuklarımız sizin hepinizden daha üstün" ifadeleri de duyuldu.

'GELSENİZ BİLE ONLARI CANLI OLARAK GÖREMEYECEKSİNİZ'

Kadının ardından otobüsteki tutuklu yakınlarını tehdit etmeyi sürdüren Hazan "Hepinize şunu söylemek istiyorum, Gazze'deki arkadaşlarınız kardeşlerimiz Hadar Goldin, Oron Şaul ve Avera Mengistu'yu alıkoyuyor. Eğer bu mesajı onlara iletmezseniz buraya gelemeyeceksiniz. Gelseniz bile onları canlı olarak göremeyeceksiniz" dedi.

İsrail askeri olan Goldin ve Şaul 2014'te İsrail ile Hamas arasındaki savaşta hayatını kaybetmişti.

Hamas'ın bu 2 askerin naaşını elinde tuttuğu belirtiliyor. En son 2014'te Gazze sınırında görülen İsrail vatandaşı Mengistu'nun da Hamas'ın elinde olduğu sanılıyor.

TEPKİ YAĞDI

Hamas sözcüsü Hazım Kasım ise yaptığı yazılı açıklamada, Hazan'ın yaptıklarına tepki göstererek, "Knesset milletvekilinin yaptıkları eşkıyalıktır. Barbarlıktır" ifadelerini kullandı.

Kasım, açıklamasında "Knesset üyesinin, tutuklu ailelerine saldırısı işgalcilerin ve liderlerinin, davranışlarındaki sadizmin bir göstergesi" ifadelerine yer verdi.

ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ'NDE AÇIKLAMA

Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan açıklamada da yaşananların 'çok ciddiye alındığı' belirtilerek "Ailelerin, cezaevlerindeki yakınlarını hiçbir müdahaleye maruz kalmadan güven içinde ziyaret etme hakkı vardır" dendi.