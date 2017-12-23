İsrailli elçi ülkeleri böyle not etti

Danon, FOX News sunucusunun ‘Japonya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin neden tasarıyı destekleyen 128 ülke içinde yer aldığı’ sorusuna karşı ilginç bir iddiada bulunarak, bu ülkelerin aslında İsrail’e hayran olduğunu söyledi.

BOSNA NEDEN ÇEKİMSER KALDI

BM Genel Kurulu’nda çekimser kalan Bosna Hersek’in Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç’in, ‘Evet’ oyu kullanmayı önerdiği diğer iki üyenin çekimser kalma kararı aldıkları belirtildi. Bosna Savaşı’nın ardından imzalanan Dayton Barış Antlaşması çerçevesinde Boşnak, Hırvat ve Sırp temsilcilerden oluşan Üçlü Başkanlık Sistemi’yle yönetilen Bosna Hersek’te Boşnak üye İzzetbegoviç, tasarıyı desteklemek istese de Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Hırvat üyesi Dragan Coviç ve Sırp üyesi Mladen İvaniç çekimser kalmaktan yana tavır alınca Bosna da bu yönde oy kullandı.