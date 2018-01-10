Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İsrailli bakandan kriz çıkaracak açıklama!

    İsrailli bakandan kriz çıkaracak açıklama!

    Hürriyet Haber
    10.01.2018 - 16:03 | Son Güncelleme:

    İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, güvenlik güçlerinin Filistinlilere müdahalesinde yeterince kan akmadığını savundu. Ariel, kriz çıkaracak açıklamasında “Ölümler ve yaralanmaların zamanı geldi” dedi.

    Yerel Reshet Bet radyosuna konuşan İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel’in ağzından adeta kan damladı. İsrailli güvenlik güçlerinin Gazze’deki Filistinlilere müdahalesinin daha sert olması gerektiğini savunan Ariel, “Nasıl bir özel silahımız var ki, ateş açıyor ve duman bırakıyor ama kimse yaralanmıyor? Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım” dedi.

    Ariel, "Güvenlik yapılanması neyin yapılması, ne kadar yapılması ve neden yapılması gerektiği konularına hâkim. Bunu tartışmaya ihtiyacımız yok. Oraya gidip planları uygulamamız lazım" dedi. 

    Etiketler: son dakika , haberler , haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri