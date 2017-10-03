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    İsrailli bakan: Esad kazanıyor, ABD devrede olsun

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 16:17 | Son Güncelleme:

    İSRAİL Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Suriye’de Beşar Esad’ın iç savaşı kazanmaya başladığını belirterek Şam’ın müttefikleri İran ve Hizbullah ilerleme kaydederken ABD’nin ağırlığını koyması gerektiğini söyledi.

    İsrailli yetkililer savaşın başladığı 2011’den 2015 ortalarına kadar Esad’ın kontrolü kaybedeceği ve devrileceği tahmininde bulunuyordu. Ancak Rusya’nın devreye girmesi üzerine sahadaki durum Esad rejiminin lehine gelişmeye başladı. İsrail’in Walla haber sitesine bir röportaj veren Liebermann, “Batılı ülkeler, ılımlı Sünniler dahil Esad’ın takdirini kazanmak için uzun bir uluslararası kuyruk görüyorum. Birden bire herkes Esad’a yakın olmak istiyor” dedi.

    ‘İSRAİL İÇİN İYİ OLACAKTIR’

    Liebermann, “ABD’nin Suriye bölgesi ve Ortadoğu genelinde daha aktif olmasını umut ediyoruz. Ruslar, İranlılar, aynı zamanda Türkler ve Hizbullah ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu kolay bir durum değil, her gün bununla karşı karşıyayız” dedi. Lieberman, ABD’den ne tür bir beklenti içinde olduğunu belirtmedi. Ancak İsrail’in İran ve Hizbullah’ın Suriye’nin İsrail sınırı yakınlarında üs kurmayacağına dair güvence istediği biliniyor. Liebermann, “ABD kendisine yönelik bir sürü zorlukla karşı karşıya, ancak bir trend olarak ABD’nin aktif olması, İsrail devleti için iyi olacaktır” dedi. Suriye’de rejim ile ABD’nin desteklediği SDG arasında Irak’a komşu Deyrizor’un kontrolünün sağlanması için bir yarış yaşanıyor. Deyrizor’un SDG tarafından kazanılması durumunda İran’ın nüfuzunun kontrol altına alınabileceği, bunun da İsrail açısından olumlu bir gelişme olacağı şeklinde yorumlanıyor.

     

    Etiketler: israil , Avigdor Lieberman , Suriye , Beşar Esad , ABD , iran , hizbullah
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