İsrail’e gidince tacından oldu

Lübnan vatandaşlığının yanında İsveç vatandaşlığı da bulunan Hanna, 2016’da İsveç pasaportuyla İsrail’e akademik bir gezi için gittiğini doğruladı. Lübnan vatandaşlarının İsrail’i ziyareti etmesi Lübnan kanunlarına aykırı.