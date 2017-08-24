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    İsrail’e gidince tacından oldu

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 23:20Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 23:20

    2017’nin Lübnan güzellik kraliçesi seçilen Amanda Hanna’nın tacı, İsrail’e gittiğinin ortaya çıkmasının ardından geri alındı.

    Lübnan vatandaşlığının yanında İsveç vatandaşlığı da bulunan Hanna, 2016’da İsveç pasaportuyla İsrail’e akademik bir gezi için gittiğini doğruladı. Lübnan vatandaşlarının İsrail’i ziyareti etmesi Lübnan kanunlarına aykırı.

    Etiketler: Amanda Hanna , Lübnan , gazetehaberleri
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