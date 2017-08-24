İsrail’e gidince tacından oldu

Lübnan vatandaşlığının yanında İsveç vatandaşlığı da bulunan Hanna, 2016’da İsveç pasaportuyla İsrail’e akademik bir gezi için gittiğini doğruladı. Lübnan vatandaşlarının İsrail’i ziyareti etmesi Lübnan kanunlarına aykırı.
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