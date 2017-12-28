İsrail’den Trump’a tartışmalı jest

Ulaştırma Bakanı Israel Katz, Yahudiler için kutsal sayılan Ağlama Duvarı yakınlarında inşa edilmesi planlanan hızlı tren istasyonuna Trump’ın adının verilmesini önerdiğini söyledi.

Ancak söz konusu istasyon tam da Filistinlilerin hak iddia ettiği bölge için öngörülüyor.

Katz, Trump’ın ‘cesur ve tarihi kararından ötürü bu kararı verdiğini’ kaydetti. Tel Aviv ile Kudüs arasındaki hızlı tren hattının uzatılması henüz plan aşamasında.

Katz’ın kararının hayata geçirebilmesi için de bu uzatma planının ilgili diğer bakanlıkların onayını alması gerekiyor.