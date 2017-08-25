İsrail'den İran'a "tehdit"

İsrail devlet radyosunun haberine göre Liberman, başkent Tel Aviv'de devlet görevlilerinin katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, "İsrail, İran'ın Suriye ve Lübnan'da oluşturmaya çalıştığı bu yeni ortama teslim olmayacaktır." dedi.

İran'ın Suriye'de yeni bir realite ortaya koymaya çalıştığını öne süren Liberman, "İran, Devrim Muhafızları aracılığıyla Suriye topraklarında hava ve deniz üsleri inşa etmeye, Şii milis gücüyle de Lübnan'da gelişmiş silahlar üretmeye çalışıyor. İsrail bunlara sessiz kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyarette İran ile ilgili dile getirdiği "çekincelerinin" ardından Liberman'ın bu açıklamaları yapması dikkati çekti.

TEHDİT UNSURU

Netanyahu dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi şehrinde gerçekleştirdiği görüşmede, "İran'ın Suriye'de güçlenmesini tehdit unsuru olarak gördüklerini" belirterek, "İran, Suriye'deki varlığını artırmak için muazzam bir çaba harcıyor. Bu durum İsrail, Ortadoğu ve tüm dünya için bir tehdittir." demişti.

İsrail'in eski Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Eshel de daha önce yaptığı konuşmada, "İsrail son 5 yıl içinde Hizbullah'a ve diğer cephelerdeki gruplara silah taşıyan konvoylara onlarca saldırı düzenledi." diye konuşmuştu. Eshel söz konusu saldırıların 100'e yakın olduğunu ifade etmişti.

SALDIRILAR DÜZENLİYOR

İsrailli kaynaklar ve ordunun daha önce yayımladığı birçok raporda, Hava Kuvvetleri'nin Suriye'de Lübnan Hizbullahı'na silah taşıyan konvoyları hedef aldığı kaydedilmişti.

Ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.