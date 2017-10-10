İsrail'den IKBY referandumu açıklaması

İsrail Büyükelçiliği'nde Sukkot Bayramı münasebetiyle bir resepsiyon düzenlendi. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh ve eşi Cheryl Naeh'in ev sahipliğinde, büyükelçilik konutunda verilen resepsiyona aralarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve eşleri yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



"İSRAİL BU KONUDA SÖYLEYECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükelçi Naeh, IKBY referandumunda İsrail'in desteği ve Kerkük'te İsrail bayrakları açılması yönündeki iddialara ilişkin, "Referandum kapsamında; bizim bununla bir ilgimiz yok, biz bunu halka bırakıyoruz, halkın kararıdır. İsrail bu konuda söyleyeceğini söyledi" dedi.

"ADIM ADIM OLACAK"

Naeh, Türk İsrail ilişkilerini nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya ise, "Aşağı yukarı 10 gibi bir süredir buradayım. buraya çok net bir amaç için geldim. İki ülke arasındaki ilişkileri her anlamda çoğaltmak ve güçlendirmek için buradayım ama bunlar bir gecede olacak bir şey değil, adım adım olacaktır. Burada hali hazırda bir büyükelçinin var olması bile ilişkilerin normalleştiğinin bir göstergesidir" şeklinde cevap verdi.

Naeh, Türkiye-Amerika arasındaki vize krizine ilişkin ise, "İki ülkenin kendi aralarında çözecekleri, görüşecekleri bir konudur" ifadesinde bulundu.