İsrail’den Gazze sınırında tatbikat

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı. İsrail basınının ordu yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Gazze sınırında dün sabah başlatılan tatbikatın “askerlerin herhangi bir uyarıya hazır olup olmadığını belirlemek için ön hazırlık” niteliği taşıdığı belirtildi.

Tatbikat çarşamba gününe kadar devam edecek.