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    İsrail'den flaş Mescid-i Aksa açıklaması

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 07:51Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 09:57

    İsrail, Mescid-i Aksa'da bu hafta 50 yaşından altından kişilerin cuma namazına katılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Katar merkezli El Cezire, bu sabah genç bir eylemcinin, İsrail polisi tarafından vurulduktan 3 gün sorna hayatını kaybettiği aktarıldı.

    İsrail askerleri, güvenlik kontrolü olmaksızın Müslümanlar'ın Mescid-i Aksa'ya girişlerine dün izin vermişti. Bunun üzerine Müslümanlar boykotlarını bırakarak, kutsal mekana akın etti.

    Bu sabah yapılan bir açıklamanın ise bölgedeki hâlihazırda yaşanan büyük gerilimi sürdürmesi bekleniyor. AFP haber ajansına göre, İsrail bugün düzenlenecek cuma namazına 50 yaş altı Müslümanların katılmasını yeniden yasaklandı. 

    İsrail'in Mescid-i Aksa çevresine bugün çıkması muhtemel olaylara müdahele etmesi amacıyla daha fazla polis konuşlandırdığı aktarıldı. Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, "Güvenlik değerlendirmeleri yapıldı ve bugün gösterilerin yapılacağına ilişkin işaretler var" ifadesini kullandı. 

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: israil , Mescid-i Aksa , Kudüs
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