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    İsrail’den bir Kudüs kararı daha

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 23:21 | Son Güncelleme:

    İSRAİL Parlamentosu, olası bir barış anlaşmasında işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Filistinlilere teslim edilmesini zorlaştıran bir karar aldı.

    Buna göre bir anlaşma söz konusu olursa bunun onaylanması için üçte iki çoğunluk aranacak.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıyan kararının ardından Tel Aviv yönetimi Doğu Kudüs’teki işgali pekiştirme yönünde adımlar atıyor.

    İsrail Parlamentosu’nun kararına göre 120 sandalyeli parlamentoda işgal altındaki Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için en az 80 oy gerekecek.

    Knesset’in resmi internet sayfasında yapılan yazılı açıklamada, yeni yasanın aynı zamanda Kudüs’ün sınırlarını yeniden belirleyerek genişletme imkânı sağladığı vurgulandı.

    Bu yasadan önce yasal olarak Kudüs’ün belediye sınırlarını değiştirerek işgal altındaki Batı Şeria’ya doğru genişletme imkânı bulunmuyordu.

    İsrail, Doğu Kudüs’ü 1967’de işgal etmiş, 1980’de ise tüm kenti başkent ilan etmişti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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