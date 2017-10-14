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    Haberler >Dünya>İsrail'den ABD'nin "yeni İran stratejisine" destek

    İsrail'den ABD'nin "yeni İran stratejisine" destek

    AA
    14.10.2017 - 09:42 | Son Güncelleme:

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "İran'ın anlaşma koşullarına uyduğunu" kabul etmediğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik ettiği bildirildi.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "İran'ın anlaşma koşullarına uyduğunu" kabul etmediğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik ettiği bildirildi.

    Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, Trump'ın "İran'ın anlaşma koşullarına uyduğunu" kabul etmediğini açıklamasına işaret edilerek, "Başkan Trump'ı cesur kararından dolayı tebrik ederim. Nitekim İran terör rejimine, cesurca karşı çıktı." ifadelerine yer verildi.
    Açıklamada, Trump'ın ilan ettiği ABD'nin yeni İran stratejisinin, "bu kötü anlaşmanın reformu ve İran'ın teröre destek vermesiyle mücadele için bir fırsat olduğu" kaydedildi.

    Ülkesinin İran'la ilgili yeni stratejisini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirterek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." demişti.

    Trump, İran Devrim Muhafızları'nı "teröre destek verdiği" gerekçesiyle yaptırım listesine aldıklarını bildirmişti. İran'a karşı daha sert bir tutum içine girdiklerini vurgulayan Trump, "Stratejimizi uygulamaya, geç kalmış bir adım olan İran Devrim Muhafızları ordusuna sert yaptırımlar getirmekle başlıyoruz. Hazine Bakanlığını, tüm Devrim Muhafızları'na daha ileri yaptırımlar getirmesi konusunda yetkilendiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Devrim Muhafızları'nı, Ortadoğu'da terörü yaymakla suçlayan Trump, "Bunlar, Suriye'deki diktatörü silahlandırma, bölgedeki sivillere saldırması için destekledikleri unsurlara füze ve silah temin etme ve Washington DC'deki bir restoranı bombalama planı yapma gibi unsurları içeriyor." diye konuşmuştu.

    İran ile P5+1 (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) ülkeleri tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden bu yana Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyordu. Göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adımlar atacağı mesajını veriyordu.

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