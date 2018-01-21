İsrail’de gözaltına alınan Kayserili 6 işadamı serbest

Başkan Hiçyılmaz yaptığı açıklamada, KTO Başkan Vekili Celal Hasnalçacı ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunnarputlu'nun da aralarında bulunduğu iş adamlarının, bu sabah mahkeme tarafından suçsuz bulunduğunu ve serbest bırakıldıklarını belirtti. İş adamlarının gözaltına alındığı saatten itibaren girişimlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Hiçyılmaz, şöyle dedi:

"İş adamlarımızın gözaltına alınmalarının sonrasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere diğer tüm yetkililer, arkadaşlarımızın serbest bırakılması için İsrail devleti nezdinde girişimlerde bulunmuştur. Arkadaşlarımızın serbest kalmasında gösterilen çabalardan ve verilen desteklerden dolayı tüm ilgililere teşekkür ediyorum."

Serbest bırakılan iş adamlarına ’Geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Başkan Hiçyılmaz, KTO Başkan Vekili Hasnalçacı ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Olgunnarputlu ile diğer iş adamlarının bu gece yarısı Türkiye'ye, yarın öğle saatlerinde de Kayseri'ye ulaşacaklarını ekledi.

DHA muhabirinin telefonla görüştüğü KTO Başkanvekili ve MÜSİAD 4. dönem eski başkanı Celal Hasnalçacı, gözaltına alınmalarının ve mahkeme çıkartılmalarının sadece Türk bayrağıyla Mescidi Aksa’da fotoğraf çektirmelerinin neden olduğunu söyledi.

Hasnalçacı, şöyle dedi:

"Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’da küçük bir Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdikten sonra gözaltına alındık. Daha sonra karakolda 1 gün tutulduk. Bugün de mahkemede buraya neden geldiğimiz soruldu. Evraklarımız incelendikten sonra bırakıldık. Türkler’in niye buraya bu kadar fazla geldiğini sorgulayıp Türk bayrağının açılmasından alerji duyduklarını ifade ettiler. Şu anda Filistin’deyiz. Gece saatlerinde İstanbul’da olacağız. Yarın da Kayseri’ye döneceğiz."