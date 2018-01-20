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    İsrail'de gözaltına alınan 6 Türk işadamı kefaletle serbest kaldı

    Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA)
    20.01.2018 - 08:59 | Son Güncelleme:

    İSRAİL’de dün öğle saatlerinde Mescid-i Aksa’da Türk Bayrağı açıp fotoğraf çektirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı ve Kayseri Ticaret Odası Başkanvekili Celal Hasnalçacı ile 4 işadamının bulunduğu grup, dün gece geç saatlerde salıverildi. Gruptaki işadamlarının yarın İsrail’de mahkemeye çıkarılacakları ifade edildi.

    Kayseri’den 18 Ocak’ta Kudüs’e giden MÜSİAD Kayseri Şubesi ekibi rehberleri Süleyman Borazan öncülüğünde 6 Türk işadamı ve kafilede bulunanlar MÜSİAD Kayseri yazılı bir döviz ile Türk Bayrağıyla Mescid-i Aksa önünde cuma namazını kıldıktan sonra fotoğraf çektirdi.

    İsrail polisi kalabalık Kayseri grubundan MÜSİAD Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kayseri Ticaret Odası Başkan Vekili ve aynı zamanda MÜSİAD 4’üncü dönem eski başkanı Celal Hasnalçacı, Kayseri İmam Hatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ahmet Yurtlu ile işadamları; Fatih Çelik, Şaban Andaç, ve Necati Ayrancı’yı El Halil Kapısı yakınlarındaki Davit Polis merkezine götürerek gözaltına aldı.

    İsrailde gözaltına alınan 6 Türk işadamı kefaletle serbest kaldıOlayın Kayseri’de duyulmasının ardından TOBB ve MÜSİAD Genel Merkezleri aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binalı Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kayserili Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki konudan haberdar edildi. Yapılan diplomatik girişimlerin ardından 6 Kayserili işadamı gece yarısı kefaletle salıverildi. 6 Kayserili işadamı, yarın İsrail’de mahkemeye çıkarılacak.

    İsrailde gözaltına alınan 6 Türk işadamı kefaletle serbest kaldı
    Celal Hasnalçacı

    MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamada, bu konudaki çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm ilgililere teşekkür edildi.

    İsrailde gözaltına alınan 6 Türk işadamı kefaletle serbest kaldı
    Nedim Olgunharputlu

    Açıklamada şöyle denildi:
    "Kudüs’ün özgürlük meselesinde Türkiye’nin gururlu ve vakur duruşunu sergileyen MÜSİAD heyetine, aileleri ve yakınlarına 'Geçmiş Olsun' dileklerimizi iletiriz. Baskı ve zulüm altındaki Müslümanlar’ın mücadelesine destek olmak; imanımızın gereğidir. İşadamları olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da haksızlıklara karşı mücadelemiz devam edecektir."

     

     

    Etiketler: son dakika
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