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    İsrail uçakları Suriye'yi vurdu! Kriz büyüyor

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 09:33 | Son Güncelleme:

    İsrail'e ait savaş uçakları Suriye'de Şam'a yakın noktadaki silah deposuna saldırdı. İsrail basını, savaş uçakları ve karadan karaya fırlatılan füzelerle Hizbullah'a ait noktalara saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Suriye ise İsrail'e saldırı esnasında hava savunma sistemleriyle İsrail'e ait bir uçağın vurulduğunu açıklandı.

    İsrail merkezli Haaretz gazetsinin haberine göre, İsrail uçakları Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir noktada bulunan Suriye ordusuna ait silah deposuna saldırı gerçekleştirdi.

    "İSRAİL'E AİT SAVAŞ UÇAĞINI VURDUK"

    Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait bir uçağı vurduğunu ve yine İsrail'den fırlatılan füzeleri imha ettiğini açıkladı.

    Lübnan olaydan önce İsrail'e ait jetlerin ülkenin üzerinde uçtuğunu bildirdi.

    SANA'daki açıklamaya göre İsrail jetleri ilk önce Lübnan hava sahasından füzeler fırlattı. Uçaklarından birinin vurulmasının ardından da Golan Tepeleri’nden saldırı düzenledi ama bu füzeler Suriye ordusu tarafından imha edildi. 

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