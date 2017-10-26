Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>'İsrail silahları, Arakanlı Müslümanları katlediyor'

    'İsrail silahları, Arakanlı Müslümanları katlediyor'

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 12:20 | Son Güncelleme:

    Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlara yönelik ‘etnik temizlik’ yaptığı yönündeki tartışmalar sürerken, İsrail, Myanmar’a askeri teçhizat satmakla suçlanıyor.

    Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlara yönelik sert tutumu devam ederken, Myanmar hükümetinin ‘savaş suçu’ işlediği yönündeki tartışmalar devam ediyor. Son olarak Myanmar Donanması’nın Facebook sayfasında, “Hoşgeldin” notuyla İsrail yapımı 2 adet hücum botunun filoya katıldığı duyruldu. Paylaşılan fotoğrafların açıklamasında, “Myanmar Donanması’na hoşgeldiniz” ifadesi yer aldı.

    İsrail silahları, Arakanlı Müslümanları katlediyor

    Uzaktan ateşleme kabiliyetine sahip hücum botlarının ağır makineli silah ya da 30 mm’lik top taşıma özelliği bulunuyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’a gelişmiş silahlar sattığı yönündeki haberleri yalanlayarak, Arakan bölgesinde yaşananlara dahil olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

    Ağustos ayında başlayan çatışmalardan bu yana, yarım milyonu aşkın Arakanlı Müslümanın Bangladeş’e kaçtığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, bunun bir etnik temizlik örneği olduğunu bildiriyor.

    İsrail’in önde gelen yayın organlarından Haaretz, Super Drova hücum botlarını üreten İsrail Hava-Uzay Endüstrisi’ne bağlı Ramta biriminin, Myanmar hükümetine en az iki adet daha bot verdiğini yazdı. Haberde, iki ülke arasındaki silah anlaşmasının 10 milyonlarca dolar değerinde olduğu belirtildi.

    Etiketler: Arakanlı Müslüman , hücum botu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri