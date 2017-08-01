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    İsrail sahillerine Türk kumu

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 10:59Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 10:59

    İsrail hükümeti, ülke kıyılarını Türkiye'den getirilecek deniz kumuyla dolduracağını açıkladı.

    Dünya gazetesinin haberine göre, İsrail yönetimi, ülke kıyılarını Türk kumuyla dolduracağını açıkladı.

    İsrail Çevre Koruma Bakanlığı, Ashkelon ve Netanya'daki plaj ve kıyılarını korumak için siyah ve gri kum ithalatına onay verdi. Bu tür kumların ithalatının ise Türkiye'den yapılacağı ifade edildi. 

    İsrail basınında da yer alan bilgilere göre Türkiye'den satın alınacak kumun miktarı ilk etapta 1 milyon metreküp olacak. 2012'de Akdeniz Kıyısı Kayalıklarını Koruma (Protecting the Cliff s of the Mediterranean Shore) adlı bir kamu şirketi kuran İsrail, yerel kumların daha pahalı olduğunu açıkladı ve bu nedenle ithalata onay verdi.

     

    Etiketler: israil , sahil , tel aviv
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