Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İsrail polisi Netanyahu'yu beşinci kez sorguladı

    İsrail polisi Netanyahu'yu beşinci kez sorguladı

    AA
    09.11.2017 - 22:27 | Son Güncelleme:

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında polise beşinci kez ifade verdiği belirtildi.

    İsrail basınında yer alan haberlere göre akşam saatlerinde Batı Kudüs'teki Başbakanlık resmi konutuna gelen polis, Netanyahu'yu sorguladı.
    Konuya ilişkin İsrail polisinden veya Netanyahu'nun ofisinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade vermişti.

    SUÇLAMALAR NELER?

    Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.  Tüm bu iddiaları reddeden Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

    Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. 

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri