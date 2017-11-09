İsrail polisi Netanyahu'yu beşinci kez sorguladı

İsrail basınında yer alan haberlere göre akşam saatlerinde Batı Kudüs'teki Başbakanlık resmi konutuna gelen polis, Netanyahu'yu sorguladı.

Konuya ilişkin İsrail polisinden veya Netanyahu'nun ofisinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade vermişti.

SUÇLAMALAR NELER?

Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor. Tüm bu iddiaları reddeden Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.