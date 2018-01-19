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    İsrail polisi 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı

    AA
    19.01.2018 - 18:04 | Son Güncelleme:

    İsrail polisinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden 6 Türk vatandaşını gözaltına aldığı bildirildi.

    Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazının ardından İsrail polisi, Harem-i Şerif'ten çıkan 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı.  Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne (Kışla) götürüldüğü ifade edildi.  Türk vatandaşlarının gözaltına alındığını doğrulayan İsrail polisi, gözaltına alınma sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.  Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu da konuyu yakından takip ediyor. 

    Etiketler: Büyükelçi , Gözaltı , son dakika
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