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    İsrail ile görüştükten sonra söyledi: "Taşımayacağız"

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 11:07 | Son Güncelleme:

    Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Filsitin ve İsrail'deki temaslarından sonra Ürdünlü mevkidaşı Eyemen Safadi ile bir araya geldi. Kono görüşmede ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını ve kentin statüsüne doğrudan müzakereler yoluyla karar verilmesi gerektiğini söyledi.

    Ürdün resmi, haber ajansı Petra'nın aktardığına göre İsrail ve Filistin'deki temaslarından bir gün sonra Ürdün'e geçen Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi ile bir araya geldi.

    KONO, JAPONYA'NIN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLEDİĞİNİ VURGULADI

    Kono görüşmede ülkesinin ABD'nin Kudüs kararını takip etmeyeceğini ve İsrail-Filistin sorununda 'iki devletli çözümü' desteklediklerini ifade etti.
    Kudüs'ün statüsü konusundaki anlaşmazlıkların 'doğrudan müzakereler' yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade eden Kono, iki devletli çözüne ulaşılması için etkili çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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