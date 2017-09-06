İsrail'in 'Hizbullah'ı yok etme' tatbikatı

Haaretz'e konuşan İsrailli üst düzey bir askeri yetkili askeri tatbikatta hükümetin orduya Hizbullah'ı yok etme emri verdiğini ve ordunun da Hizbullah'ın herhangi bir şekilde yeniden İsraille savaşmak istemeyeceği bir hale getirmeyi 'amaçladığını' söyledi. İsrail'in 1998 yılında düzenlediği diğer büyük askeri tatbikatın hedefinde ise Suriye vardı.

Newsweek, İsrail Ordusu'nun Lübnan'ı işgal etme tatbikatını, "İsrail, Hizbullah ile yeniden bir savaşa hazırlanıyor" başlığıyla duyurdu.

Buna karşın Hizbullah lideri Hasan Nasrallah geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in Hizbullah'a karşı yeni bir savaşı başlatacak kapasiteye sahip olmadığını öne sürmüştü. Nasrallah, Hizbullah'ın 2006 yılına göre çok daha güçlü olduğunu ve herhangi bir girişimin Tel Aviv'e büyük zarar vereceğini ifade etmişti.

İsrail ve Lübnan, 2006 yılında 33 gün süren bir savaşa girmiş, çoğu sivil yaklaşık 1000 Lübnanlı ve 165 İsrailli hayatını kaybetmişti.

NY TIMES: KAMUOYUNA TAŞIMAK İSTİYOR

İsrail, Suriye'deki savaşın en azından güneyde büyük bir durgunluk yaşamasının ardından İran ve Hizbullah, İsrail sınırına yakın bölgelerde askeri yapılanmalarını artırdığını iddia ediyor.

New York Times gazetesi, İsrail'in söz konusu suçlamalarının yeni olmadığını ancak son dönemde bu konuyu uluslararası kamuoyunun gündemine taşımak için özel bir çaba sarf ettiğini yazdı. İsrail, son 5 yıl içinde Suriye üzerinden Hizbullah'a silah sevkiyatı yapıldığı iddiasıyla Suriye içindeki Hizbullah hedeflerinde 100'den fazla hava saldırısı düzenlemişti.

Geçen hafta terör örgütü DEAŞ ile Hizbullah arasında uzlaşmaya varılan ateşkes ve DEAŞ'lıların bölgeden gönderilmesi Hizbullah'ın Suriye sınırındaki kontrolü perçinlendi.

İsrail, Hizbullah'ın askeri kapasitesi Lübnan ordusundan daha büyük olduğunu tahminlerinin birçok akademisyen tarafından kabul edildiği bir dönemde, Hizbullah'ın ülkenin karar alıcı mekanizmalarının hemen hemen tamamını kontrol ettiğini iddia ediyor.

Jerusalem Post gazetesi ise Hizbullah'ın birliklerini Ortadoğu'nun çeşitli bölgelerine dağıttığını ve İsrail ile savaş başlatamayacak kadar güçsüz olduğunu iddia etti. İsrail merkezli gazete Hizbullah'ın büyük bir iç kriz yaşadığını ve

FÜZE FABRİKASI İDDİASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın hassas güdümlü füze üretmek için Suriye ve Lübnan'da fabrikalar kurduğunu öne sürmüştü. Netanyahu İran'ı, 'İsrail'i yok etme hedefi doğrultusunda, Suriye'yi, tahkimat amaçlı bir askeri üsse dönüştürmekle' suçluyor.

İsrail'in Suriye'deki krizin durgulaşması ya da yok olması durumunda İran ve Hizbullah'ın kendisini hedef alacağı endişesini taşıyor.

RUSYA İLE YAŞANAN İRAN VE HİZBULLAH TANSİYONU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kısa sıra önce Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e İran konusundaki kaygılarını ileterek İran’ın Suriye’de güçlenen konumunun İsrail, Ortadoğu ve tüm dünya için bir tehdit olduğunu söylemişti. İsrail basınında ise Rusya'ya İran ve Hizbullah nedeniyle duyulan 'şüpheden' kaynaklanan iddiaların arkası kesilmiyor.

İsrail gazetesi Maariv'de yer alan iddiaya göre, Rusya son günlerde çok sayıda İran askerinin Suriye'ye girerek Beşar Esad rejimine destek vermesine izin verdi. Güvenlik analisti Yossi Melman ise Suriye'nin ülkenin doğusunda terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşmak üzere daha fazla İran askerini talep ettiğini ve Rusya'nın da bu plana onay verdiğini öne sürdü.