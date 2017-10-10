İsrail gözünü Afrika'ya dikti

Filistin Fetih Hareketi Devrim Konseyinden bir heyet, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci üye statüsünde alınmaması için Senegal'de temaslarda bulundu. AA'nın haberine göre Fetih Hareketi Devrim Konseyinden bir heyet, Afrika ülkelerini ikna etmek için 3 hafta süren bir Afrika turu düzenledi.

TOGO'DA İSRAİL ZİRVESİ

Filistin'in Dakar Büyükelçiliği sözcülerinden Enes Abdelrahim, Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Uri Davis başkanlığındaki heyetin, Güney Afrika ve Etiyopya'nın da aralarında olduğu 10 Afrika ülkesini ziyaret ettikten sonra Afrika turunun son durağı olan Senegal'de müzakerelerde bulunduğunu kaydetti. Öte yandan Davis, Senegal'in başkenti Dakar'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerini, Togo'da bu ay düzenlenmesi planlanan ancak bilinmeyen bir tarihe ertelenen İsrail-Afrika Zirvesi'ni boykot etmeye çağırdı. İsrail basını, Togo'daki zirve için İsrail'in 54 Afrika ülkesine davet göndereceğini yazmıştı.

HEYETİN BAŞINDA FİLİSTİN YANLISI YAHUDİ

Babası İngiliz, annesi Çekoslavakyalı bir Yahudi olan Davis, 1943 yılında Kudüs'te dünyaya geldi. İngiltere ve ABD'de eğitim alan Davis, aynı zamanda Kudüs Üniversitesinde öğretim üyesi. İsrail'in zorunlu askerlik görevini reddeden ve 2009'da Fetih Hareketi'nin Devrim Konseyine seçilen Davis, Filistin Ulusal Konseyinin de üyesi.

İSRAİL'İN AMACI NE?

1960'lı yıllara kadar Afrika ülkeleriyle iyi ilişkileri olan İsrail, petrol zengini Arap ülkelerinin baskıları sonucu bu etkisini zaman içinde kaybetti. İsrail, Güney Afrika'daki ırkçı apartheid rejimiyle de özellikle güvenlik alanında çok yakın ilişkilere sahipti. Ancak ırkçı rejiminin 1991'de çökmesinin ardından siyahların egemen olduğu Güney Afrika hükümeti, Filistin davasına en çok destek veren ülkelerden biri oldu.

İsrail, Batı Şeria'daki kurduğu illegal yerleşimler ve Gazze'ye yönelik ablukası nedeniyle Birleşmiş Milletler'den ve uluslararası toplumdan aldığı eleştirileri azaltmak ve kendisine daha fazla dost edinmek istiyor. Bu da İsrail'in 'Afrika açılımı'nın arkasındaki bir diğer faktör.

İsrail hükümeti, bu adımıyla Afrika'da son dönemde yükselen radikal dinci örgütlere karşı ittifak arayışındaki Afrika hükümetlerine de mesaj vermiş oluyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Afrika'ya yönelik güvenlik ve sağlık alanlarını içeren paketler de hazırlıyor.