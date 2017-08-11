İsrail, Gazze’de bir adım daha ileri gitti: ‘Yeraltı duvarları denize uzanacak’

İSRAİL ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne örülmesi planlanan yeraltı duvarlarının denize de uzanacağı ve Hamas’tan gelecek herhangi bir saldırı ihtimaline karşılık tüm yeraltı tünellerinin kapatılacağı belirtildi. İsrailli Tümgeneral Eyal Zamir, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gelecek aylarda duvarın inşasını hızlandıracağız. İnşaatın 2 yıl içinde tamamlanacağını umuyoruz” diye konuştu. Aynı zamanda eski bir ordu komutanı olan İnşaat Bakanı Yoav Galant ise duvarın “İsrail topraklarında, Hamas tarafından yönetilen Filistin yerleşim bölgesine paralel şekilde” yerleştirileceğini açıkladı.

40 METRE DERİNLİĞİNDE

Ordu radyosuna konuşan Galant, “Çalışmalar kendi egemenlik hakkımızın bulunduğu topraklarda gerçekleşeceğinden, duvara karşı herhangi bir saldırının gerekçesi olamaz” ifadelerini kullandı. Ordu radyosundan yapılan açıklamada, kalaslar ve sensörlerle döşenecek duvarların 64 kilometre uzunluğunda olacağı aktarıldı. 6 metre yüksekliğinde ve 40 metre derinliğinde olması planlanan duvarların, 834 milyon dolara (yaklaşık 3 milyar lira) mal olacağı belirtildi. Denizden gelecek olası bir komando tehdidine karşı da açık deniz bariyerlerinin inşa edileceği duyuruldu.

İsrail, abluka nedeniyle açılan tünellerden silah da kaçırıldığını iddia ediyor.

ABLUKA SÜRÜYOR

AFP haber ajansına konuşan İsrail askeri kaynakları, duvarın ‘savunma amaçlı’ olduğunu söylüyor.. Proje, 2014’te Gazze-İsrail çatışmalarında, Hamas’ın yeraltı tünellerini etkin bir şekilde kullanmasının ardından hükümete yapılan eleştiriler üzerine geliştirilmişti. Konuyla ilgili olarak, bu yılın başlarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ordunun üst kademelerindeki isimlerle ilgili, “gelecek herhangi bir tehdide karşı hazırlıksız olma” suçlamalarından ‘devlet soruşturması’ açılmıştı. İsrail, 2007 yılından bu yana Gazze Şeridi’nde beton bloklar ve dikenli teller kullanarak denetim sağlıyor. İsrail, Hamas’ın iktidara gelmesinin ardından Gazze’yi karadan ve denizden abluka altına almıştı.