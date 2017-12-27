İsrail Filistinlilere 'idam cezası' getirecek

Lieberman, “Bu türden bir kanun, ABD yasalarında da var. Bu nedenle, İsrail’in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir” dedi. Yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor. m AA
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