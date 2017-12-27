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    İsrail Filistinlilere 'idam cezası' getirecek

    AA
    27.12.2017 - 01:20 | Son Güncelleme:

    İSRAİL Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının bugün İsrail Parlamentosu Knesset’te oylamaya sunulacağını bildirdi.

    Lieberman, “Bu türden bir kanun, ABD yasalarında da var. Bu nedenle, İsrail’in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir” dedi. Yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor. m AA

    Etiketler: Filistin , gazetehaberleri
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