İsrail basınından çarpıcı yorum: "Savaş Lübnan'a taşınıyor"

Haaretz'den Amos Harel'in kaleme aldığı makale, "Arabistan İran'a karşı yeni bir cephe açıyor ve İsrail'in kendi 'pis işini' yapmasını istiyor" başlığı kullanıldı.

"Eğer varsa Suudilerin planı henüz ortaya çıkarılmadı. Buna gelişmelerin sırası komşu ülkelerin başkentlerinde büyük endişelere neden oldu. Bu, Suudilerin sıradaki hareketleri konusunda bir tahmin etme çalışmasını tetikliyor" ifadeleri yer aldı.

Analizde, Suriye'de istediği sonucu elde edemeyen Suudi Arabistan'ın savaş sahasını Suriye'den Lübnan'a taşımak istediği vurgulandı.

VATANDAŞLARINDAN TERK ETMELERİNİ İSTEDİ

Suudi Arabistan ve Kuveyt, vatandaşlarının derhal Lübnan'dan ayrılmalarını ve bu ülkeye seyahat etmemelerini istedi.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'ya konuşan ülkenin dışişleri bakanlığından bir yetkili, "Lübnan Cumhuriyeti'ndeki koşullar nedeniyle, (Suudi Arabistan) Krallığı bu ülkeyi ziyaret eden ya da burada yaşayan vatandaşlarından derhal ayrılmalarını istiyor" dedi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan da birkaç saat sonra benzer bir açıklama geldi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri haftasonu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderek istifa ettiğini açıklamıştı.

Hariri'nin istifası sonrası iki ülke ilişkilerinde gerginlik artmıştı. Bu istifanın, Lübnan'ı Suudi-İran çekişmesinin bir parçası olmaya ittiği ve Lübnan'daki Şii ve Sünniler arasındaki gerilimi artırabileceği yorumları yapılıyor.

Hariri'nin son günlerde birden fazla kez İran karşıtı Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği ve Cuma günü yine Suudi Arabistan'a gittiği belirtiliyor.

Lübnan'daki mezhepsel ayrıma dayanan siyasi sisteme göre, başbakanlık görevini Sünni bir siyasetçi yürütüyor.