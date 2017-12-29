Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İsrail askerlerinin gazeteciye vurma anı böyle görüntülendi

    İsrail askerlerinin gazeteciye vurma anı böyle görüntülendi

    İrfan SAPMAZ / RAMALLAH DHA
    29.12.2017 - 22:42 | Son Güncelleme:

    Filistin Ramallah'daki Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrasında göstericiler ile İsrail askerleri arasında kalan gazeteciler zor anlar yaşadı. İsrail askerleri tarafından protesto gösterilerini takip eden bir gazeteciyi vuruldu. Gazetecinin vurulma anı DHA kamerası tarafından görüntülendi.

    Bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından yaralandığı yerden kaldırılarak ambulansa alınan gazeteci hastanede tedavi altına alındı. Bugün çıkan olaylarda 2’si gazeteci 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

    Ramallah’ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrası İsrail askerleri, Filistinli göstericilere müdahale etti. Müdahale sırasında İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında kalan gazeteciler zor anlar yaşadı.

    Müdahale sırasında gazeteciler kendilerini korumak için sağlık ekipleri ile birlikte bir duvarın arkasına sığındı. Güvenlikli çıkış anını kollayan sağlık ekipleri ve gazeteciler kendilerinin Filistinli göstericilerin tarafına doğru koşmaya başladı.

    Bu sırada İsrail askerleri, kendilerini görüntüleyen bir gazeteciyi vurdu. Ayağından vurularak yaralanan gazeteci bir anda yere yığıldı. Yerde yatan gazeteciye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

    Daha sonra gazeteci ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Gazetecinin vurulma anı DHA kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde gazetecinin vurulma anı ve sonrasında yaşananlar yer aldı.

    Etiketler: Filistin
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri