İsrail askerlerinin gazeteciye vurma anı böyle görüntülendi

Bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından yaralandığı yerden kaldırılarak ambulansa alınan gazeteci hastanede tedavi altına alındı. Bugün çıkan olaylarda 2’si gazeteci 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ramallah’ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrası İsrail askerleri, Filistinli göstericilere müdahale etti. Müdahale sırasında İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında kalan gazeteciler zor anlar yaşadı.



Müdahale sırasında gazeteciler kendilerini korumak için sağlık ekipleri ile birlikte bir duvarın arkasına sığındı. Güvenlikli çıkış anını kollayan sağlık ekipleri ve gazeteciler kendilerinin Filistinli göstericilerin tarafına doğru koşmaya başladı.



Bu sırada İsrail askerleri, kendilerini görüntüleyen bir gazeteciyi vurdu. Ayağından vurularak yaralanan gazeteci bir anda yere yığıldı. Yerde yatan gazeteciye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.



Daha sonra gazeteci ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Gazetecinin vurulma anı DHA kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde gazetecinin vurulma anı ve sonrasında yaşananlar yer aldı.