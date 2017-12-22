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    İsrail askerleri Noel Baba'yı vurdu

    AA
    22.12.2017 - 22:55 | Son Güncelleme:

    İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD’nin Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde, "Noel Baba" kostümü giyen Filistinli bir genç yaralandı.

    Kudüs konusunda Müslümanlar ile Hristiyanların görüş birliği içerisinde olduğuna dikkati çekmek için "Noel Baba" kostümü giyen Filistinli, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vuruldu. Arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştırılan Filistinli genç, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

    İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralanan Filistinli genç, olaydan önce AA muhabirine, "Bugün burada dünyaya 'halkımızın barışçıl olduğu, ABD kararının ise kabul edilemeyeceği' mesajını iletmek üzere toplandık." açıklamasında bulunmuştu.

    "Kudüs Filistin'in başkentidir, barış ve ibadet şehridir" diyen Filistinli genç, ABD karşıtı gösteriye katılan gençlere hediyeler dağıttığını söylemişti.

    İsrail askerlerinin, Gazze ve Batı Şeria'da ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına tepki için düzenlenen gösterilere müdahalesinde bugün iki Filistinli şehit olmuş, 141 kişi yaralanmıştı.

     

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