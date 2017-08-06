İsrail, Al Jazeera'nın Kudüs ofisini kapatma kararı aldı

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Dürzi-Arap asıllı İletişim Bakanı Eyüp Kara, düzenlediği basın toplantısında, Al Jazeera televizyonunun Kudüs ofisinin kapatılacağını söyledi.

Katar merkezli televizyonun İsrail'e karşı kışkırtma yaptığını öne süren İsrailli Bakan Kara "kapatma tarihine değinmeksizin" açıklamasında, İsrail’in, "Al Jazeera’nın ofislerini kapatan Arap ülkelerinin kararını" takip ettiğini belirtti.

İsrailli Bakan kanalın kapatılmasına ilişkin şunları söyledi:

“İsrail, dini aşırıcılık ve terörle mücadele eden mutedil Arap ülkeleri ile aynı saftadır. İsrail’de terörü destekleyen bir kanala yer yoktur. İsrail, Al Jazeera’nın ülkelerindeki ofislerini kapatan Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’i takip ediyor. Bu ülkeler, bu kanalın DEAŞ, Hizbullah ve İran’ın bir aracı olduğunu söylüyor, biz de bu eğilimi destekliyoruz. Biz demokratik bir ülkeyiz ama İsrail’in güvenliğine zarar verenlerle mücadele ederiz. Al Jazeera ifade özgürlüğü yerine İsrail'e karşı kışkırtmada bulunuyor."

Öte yandan Al Jazeera’nın Filistin Ofisi Müdürü Velid El-Ömeri ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in şu ana kadar "resmi tebligatta" bulunmadığını ifade etti.

NETANYAHU'DAN İLETİŞİM BAKANINA TEBRİK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Al Jazeera'nın kapatılması kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İletişim Bakanı Eyüp Kara'yı, talimatlarım doğrultusunda Al Jazeera'nın kışkırtmalarına karşı bir dizi önlem almasından dolayı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa üzerinden şiddeti teşvik ettiği için Al Jazeera'nın Kudüs ofisinin kapatılması talimatı verdim. Mevcut yasalar çerçevesinde bunun mümkün olmaması halinde ise İsrail meclisi Knesset'te Al Jazeera'yı kovmak için gerekli yasanın geçirilmesine çalışacağım." demişti.