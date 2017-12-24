İsrail 3 Türk’ü kefaletle bıraktı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 30 Mart’ta farklı siyasi görüşe sahip seçmenler arasında yaşanan kavgada dört kişi yaralanmıştı. Olayda Kargılı aldığı yumruk ve tekmeler nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kargılı, Avrupa’da referanduma yönelik kısıtlamaları protesto etmek amacıyla üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı bulunan kamyonetle Brüksel sokaklarında dolaşmasıyla dikkat çekmişti. Mehmet Kargılı, Erdoğan’ın Brüksel ziyareti sırasında kendisiyle bir araya gelmişti.

BAYRAK MOTİFLİ TİŞÖRT

Kudüs’te başlarında fes, üzerlerinde Türk bayrağı motifli tişört ve bazılarının ellerinde Erdoğan’ın fotoğrafı bulunan gruba müdahale eden İsrail güvenlik birimlerinin tişörtlerin çıkarılmasını istediği ifade ediliyor. Kargılı ve yine Belçika pasaportu sahibi olduğu belirlenen Abdullah Kızılırmak’ın polise direnmekle suçlandığı belirtildi. Diğer Türk vatandaşı Adem Koç’un ise çalışmak üzere İsrail’de bulunduğu belirtiliyor. Kargılı ve Kızılırmak’ın durumu Belçika makamları tarafından da takip ediliyor. 3 Türk vatandaşı, İsrail mahkemesince kefaletle bırakıldı.