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    İsraf uyarısı: Suyu boşa akıtmayın

    Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
    06.02.2018 - 20:57 | Son Güncelleme:

    Orman ve Su işleri Bakanlığı, Türkiye’nin bir önceki yıla oranla % 9 oranında daha az yağış aldığını belirterek, İstanbul’da baraj doluluk oranının % 74.8, Ankara’da % 9.5, İzmir’de % 44.3 ve Bursa’da ise % 49.8 olduğunu açıkladı.

    (İstanbul’daki barajların toplam hacmi 877 milyon metreküp, Ankara’daki barajların toplam hacmi ise 1 milyar 393 milyon metreküp.) Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da vatandaşları su kullanımı konusunda uyararak, “Suyu arkası gelmeyecekmiş gibi kullanmak ve israf etmemek lazım. El yüz yıkarken, diş fırçalarken, bulaşık yıkarken muslukları boşa akıtmayalım. Arabaları temizlerken suyun az kullanımı için hassasiyet gösterelim” dedi. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, son 44 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Bakanlık yetkilileri, olağanüstü kuraklığa rağmen 2018’de içme suyu sıkıntısı yaşanmayacağını belirtti. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, sadece Akdeniz Bölgesi normal yağış alırken, diğer bölgeler de yağışlar normalin altında yaşandı. En fazla düşüş % 30 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde oldu. Mardin’deki yağış azlığı yüzde 49’lara kadar çıktı. Yağışların azalması sonrasında içme suyu sorunu yaşanıp yaşanmayacağı konusunda oluşan endişeler nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Hürriyet’e şunları söyledi: “Ülkemizde suyun % 70’inden fazlası zirai sulamada kullanılıyor. Bu sebeple sulama projelerinde sudan en az yarı yarıya tasarruf sağlayan damlama ve yağmurlama sistemlerini tercih ediyoruz. Açık kanal sulamaları hem toprağa zarar veriyor hem de su israfına sebep oluyor.”

    Etiketler: gazetehaberleri , Veysel Eroğlu , su , son dakika
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