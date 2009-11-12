İspitçi Muhtar, amacın nedir?

Fatih Kaya yazıyor Gözbebeğimiz…

Dünyaca ünlü futbolcumuz…

Pes doğrusu…



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Bir kere külliyen yalan olan bir şey var…

Beşiktaş’ta dünyaca ünlü futbolcu yok ki?

Türkiye’de de dünyaca ünlü tanımına uyan sadece Roberto Carlos var…

Acaba Carlos olabilir mi?

Reha Muhtar belki karıştırıyordur?

Aslında amaç belli, sıradan olan bir konuşmanın üzerine dikkat çekmek için söylüyor “dünyaca ünlü” lafını…

Sanki herhangi bir futbolcu deseydi ne değişecekti?

Tabii, suni gündem yaratmak zor iş…

Reha Muhtar’a helal olsun, iyi pazarladı konuşmasını…

Devam edelim…

Muhtar, futbolcunun adını açıklamıyor…

Beşiktaş’a da zarar vermek istemiyormuş…

Açıklamıyor ama ipucu veriyor…

Çok ünlü futbolcu diyebiliyor…

Veya manşete değebilecek bir isim olduğunu söylüyor…

Madem ismini söylemek istemiyorsunuz, neden açıklamalara devam ediyorsunuz?

Bulmaca mı çözüyoruz?

Tabii, aynı zamanda açık kapı bırakmayı ihmal etmiyor Sayın Muhtar, “Denizli ya da dünyaca ünlü futbolcu giderse belki açıklarım” …

Sayın Muhtar, dilerseniz ikisinden birini gönderelim?

Tatmin olmazsanız ikisini birden göndeririz, sizin güzel hatırınız için!



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Aman ha sakın yanlış anlamayın, Reha Muhtar’ın amacı zarar vermek değil…

Hadi be oradan...

Peki, nedir bu ispitçiliğin sebebi?

Beşiktaş’ın gol çalışmasını mı teşvik etmek istiyorsunuz?

Ya da kongre yaklaştı onla bir ilgisi olabilir mi?

Belli ki, futbolcu sizi ağabeyi görmüş, dertleşmiş…

Her birimizin günlük hayatta yaptığı gibi…

Yanlışı yapan o futbolcu mu? Yoksa siz misiniz?

İyi düşünün!



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Söylediklerinizin üzerine aklıma ne geldi biliyor musunuz?

Hani ilkokul yıllarında “hocam Nihat dersi dinlemiyor”

“Öğretmenim Bobo silgimi aldı”

“Tello ödevini yapmamış”

Küçük yaramaz çocukların arkadaşlarını şikâyet etmesi…

Hatırladınız mı?

Hatırlamadıysanız, hatırlatmak istedim…

Çünkü yaptığınızın bundan hiçbir farkı yok…



* İspitçi: Bakınız ekşi sözlük…