Isparta'daki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Yalvaç’ta, dün saat 17.00 sıralarında, O.G.K. ile birlikte eski devlet hastanesinin karşısındaki sokakta bir emlakçıya gelen Murat K., yanındaki pompalı tüfekle iş yeri sahibi Basri Akkuş’u başından vurup, öldürdü. Murat K., ayırca işyerinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye Z.’yi başına ateş ederek, yaraladı.

Takip edilmemek amacıyla Basri Akkuş’un işyeri önünde park halindeki aracının lastiğine de ateş eden Murat K., O.G.K. ile birlikte koşarak, olay yerinden uzaklaştı. Murat K.’nin olaydan sonra kaçarken, etrafa da ateş ettiği ve içinde yolcuların olduğu aracın bagaj kısmına isabet eden kurşunun, aracın ön koltuğuna saplandığı tespit edildi.

Basri Akkuş olay yerinde yaşamını yitirdi.

’RASTGELE ATEŞ ETTİM, KIZI GÖRMEDİM’

Şüphelilerin peşine düşen polis, Murat K.’yi dün saat 23.00 sıralarında, ilçeye bağlı Salur Mahallesi’ndeki adresinde yanındaki suç aleti tüfekle yakaladı. Yalvaç Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Murat K., ilk ifadesinde, öldürdüğü Basri Akkuş’un yeğeniyle yaklaşık 4 ay önce kaçtıklarını; ancak ailenin izin vermemesi üzerine kızın, babaevine geri döndüğünü iddia etti. O günden bu yana da ailenin kendisini takip ve taciz ettiğini ileri süren Murat K.’nin "Sevdiğim kızı geri almak için dayısı Basri Akkuş ile öğleden önce görüştüm. Bir sonuç alamayınca olay saatinde pompalı tüfekle yeniden işyerine gittim. İçeride Basri ve yeğenleri de vardı. Rastgele ateş ettim. Kızı görmedim, onu tanımam" dediği belirtildi.

ÜNİVERSİTELİ, TESADÜFEN İŞ YERİNDE

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kaçarak, işyerine sığındığı söylenen üniversite öğrencisi Rukiye Z.’nin ise Basri Akkuş’un bir yeğeninin arkadaşı olduğu ve olay sırasında tesadüfen işyerinde bulunduğu ortaya çıktı. Sol gözünün üzerinden vurulan Rukiye Z.’nin tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.

’BUGÜN 4 KİŞİYİ DAHA TEMİZLEYECEĞİM’

Adının açıklanmasını istemeyen bir görgü tanığı, O.G.K.’nin dün saat 20.00 sıralarında bir işyerine gelerek, içeride bulunan ve husumetlisi olduğu iddia edilen Serkan S.’yi kuru sıkıya benzer tabancayla vurmaya çalıştığını; ancak engellendiğini öne sürdü. Bunun üzerine O.G.K.’nin "Bugün 4 kişiyi daha temizleyeceğim" diyerek, dışarı çıkıp, birkaç el ateş ederek, olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi. O.G.K.’nin, polis tarafından ilçe merkezindeki Yoğurt Pazarı girişinde gözaltına alındı.