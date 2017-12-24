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    Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı

    Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
    24.12.2017 - 02:07 | Son Güncelleme:

    ISPARTA'nın Eğirdir ilçesi yakınlarında kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp, devrilen yolcu otobüsündeki 5 kişi, yaralandı.

    Kaza, saat 00.30 sıralarında Isparta- Eğirdir karayolunda meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 16 SPP 63 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanarak yan yattı. Kazada,otobüste bulunan 5 kişi yaralandı.

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Diğer yolcular ise başka bir otobüsle gönderildi. Bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

    Etiketler: otobüs
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