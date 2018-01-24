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    Isparta'da eğitim uçağı karayoluna indi!

    AA
    24.01.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    Isparta'ta özel havacılık okuluna ait eğitim uçağı, havalandıktan bir süre sonra arızalanması üzerine Gönen ilçesi yakınlarında karayoluna iniş yaptı.

    Alınan bilgiye göre, Isparta Sivil Havacılık Okulu'ndan havalanan eğitim uçağı, bir süre sonra kuleye arıza alarmı verdi. Pilot, tek motorlu eğitim uçağını sorunsuz bir şekilde Isparta-Gönen karayoluna indirdi. 

    Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özel havacılığa ait eğitim uçağı. Havalandıktan sonra arızalanıyor, karayoluna indiriyorlar. Çok şükür ölen yaralanan yok. Herhangi bir yaralanma ya da hasar bilgisi ulaşmadı bana." dedi. 

    AFAD yetkilileri de bu konuda ulaşan bir yardım talebi olmadığını belirtti.  Uçağın okulun imkanlarıyla bulunduğu yeren kaldırılacağı bildirildi. 

     

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    Etiketler: Kule , son dakika
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